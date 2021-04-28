Глава Еврейской АО ответил Марату Хуснуллину на предложение объединить регион с Хабаровским краем
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина объединить российские регионы, поскольку нынешнее количество субъектов – это слишком много
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина объединить российские регионы, поскольку нынешнее количество субъектов – это слишком много.
Глава региона заявил, что вопросы объединения или необъединения поставить и решать могут только граждане «вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина».Напомним, что Марат Хуснуллин заявил, что лично у него вообще нет желания заниматься некоторыми регионами, например, Еврейской АО. Вице-премьер предложил объединить этот регион с Хабаровским краем «или каким-то другим», но чтобы им после этого занимался губернатор.
Ростислав Гольдштейн на это отметил, что ему «весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом, а именно ЕАО».
«Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО - сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия», - добавил губернатор, слова которого приводит Znak.com.