В центре Санкт-Петербурга появилось огромное граффити с Алексеем Навальным
В Санкт-Петербурге в Пушкарском саду утром 28 апреля появилось огромное граффити с изображением Алексея Навального и подписью «Герой нового времени». Кто является автором этого граффити, неизвестно
Фото: Znak.com/Георгий Марков
В Санкт-Петербурге в Пушкарском саду утром 28 апреля появилось огромное граффити с изображением Алексея Навального и подписью «Герой нового времени». Кто является автором этого граффити, неизвестно.
Пока еще городские власти не отреагировали на граффити с оппозиционным лидером и не отдали приказ его ликвидировать.
Отметим, что обычно в России все упоминания Навального оперативно зачищаются, поэтому граждане часто пишут фамилию политика на неубранном снеге, требующих ремонта объектах и других «проблемных» местах, чтобы власти обратили на них внимание.
Обновлено: К 11 часам утра коммунальщики полностью закрасили граффити с изображением Алексея Навального. Работы проводились под присмотром полицейских.