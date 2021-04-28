РСПП предложил освободить от антиковидных ограничений трудовые коллективы, прошедшие вакцинацию
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить меры по сдерживанию коронавируса на предприятиях, если иммунитет трудового коллектива превышает 60%
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить меры по сдерживанию коронавируса на предприятиях, если иммунитет трудового коллектива превышает 60%.
В организации отметили, что такая мера будет стимулировать работающих граждан к вакцинации против COVID-19.
В заявлении РСПП говорится, что некоторые промышленные предприятия уже достигли высокого уровня популяционного иммунитета в своих коллективах, поэтому целесообразно было бы освободить их от применения антиковидных ограничений.
Представители бизнеса заявили, что отсутствие дифференциации в применении карантинных ограничений в зависимости от уровня иммунной защиты «существенно сдерживает мотивацию работников пройти вакцинацию», - сообщает РИА Новости.
В Роспотребнадзоре на предложение РСПП пока не ответили.