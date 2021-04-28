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28 апреля 2021, 08:17

В США второй раз подряд отменили фестиваль Burning Man из-за коронавируса

Организаторы ежегодного фестиваля Burning Man, который проводится в пустыне Блэк Рок в штате Невада (США), сообщили об отмене мероприятия в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году популярный фестиваль также не состоялся

В США второй раз подряд отменили фестиваль Burning Man из-за коронавируса
Фото: Zen.yandex.ru/media/extrip

Организаторы ежегодного фестиваля Burning Man, который проводится в пустыне Блэк Рок в штате Невада (США), сообщили об отмене мероприятия в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году популярный фестиваль также не состоялся.

«Здесь, в Соединенных Штатах, может показаться, что гора спала с плеч и виден свет в конце туннеля, мы все еще находимся в состоянии пандемии, и неопределенность, которую надо преодолеть, преодолеть за оставшееся время мы не сможем преодолеть», - говорится в официальном заявлении организаторов.

Отметим, что фестиваль Burning Man проводится в США с 1986 года. В прошлом году мероприятие отменили из-за коронавируса, а организаторы попросили участников пожертвовать средства на поддержание проекта в условиях кризиса.

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