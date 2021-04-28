28 апреля 2021, 08:17
В США второй раз подряд отменили фестиваль Burning Man из-за коронавируса
Организаторы ежегодного фестиваля Burning Man, который проводится в пустыне Блэк Рок в штате Невада (США), сообщили об отмене мероприятия в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году популярный фестиваль также не состоялся
Фото: Zen.yandex.ru/media/extrip
Организаторы ежегодного фестиваля Burning Man, который проводится в пустыне Блэк Рок в штате Невада (США), сообщили об отмене мероприятия в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году популярный фестиваль также не состоялся.
«Здесь, в Соединенных Штатах, может показаться, что гора спала с плеч и виден свет в конце туннеля, мы все еще находимся в состоянии пандемии, и неопределенность, которую надо преодолеть, преодолеть за оставшееся время мы не сможем преодолеть», - говорится в официальном заявлении организаторов.
Отметим, что фестиваль Burning Man проводится в США с 1986 года. В прошлом году мероприятие отменили из-за коронавируса, а организаторы попросили участников пожертвовать средства на поддержание проекта в условиях кризиса.