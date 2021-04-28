28 апреля 2021, 08:01
Россия проверит партию вакцины «Спутник V», от которой отказалась Словакия
В Братиславе заявили, что в страну поступил препарат отличный от образцов, результаты испытаний которых были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet
Фото: yaroslavl.bezformata.com
Российские специалисты проведут экспертизу партии вакцины против коронавируса «Спутник V», от которой ранее отказалась Словакия. В Братиславе заявили, что в страну поступил препарат отличный от образцов, результаты испытаний которых были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet.
В Минздраве Словакии сообщили РИА Новости, что российская сторона возьмет на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины «Спутник V», который был поставлен в республику в начале марта.
По результатам проверки будет принято окончательное решение об использовании российского препарата для вакцинации населения.