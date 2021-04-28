Полиция в течение недели после акции в поддержку Навального задержала 115 человек
Российские полицейские в течение недели после акции солидарности с Алексеем Навальным задержали уже 115 человек. Некоторым задержанным силовики сообщили, что их выследили по камерам наружного наблюдения
Российские полицейские в течение недели после акции солидарности с Алексеем Навальным задержали уже 115 человек. Некоторым задержанным силовики сообщили, что их выследили по камерам наружного наблюдения. На самом митинге полиция задержала около 50 человек.
По данным портала «ОВД-Инфо», в Москве после протестной акции задержали 58 человек, в Нижнем Новгороде – 11 человек, в Перми и Хабаровске – 10 человек.
Всем задержанным вменяют статью о нарушении порядка проведения несанкционированных акций или организацию несогласованного мероприятия через социальные сети.
Среди задержанных после акции оказался профессор РГГУ Александр Агаджанян. Полицейские оставили его на ночь в отделе полиции, хотя у него есть подтвержденный диагноз «астма». На следующий день профессора оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в митинге, который повлек за собой нарушение движение транспорта.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейские пришли к нескольким журналистам, которые работали на акции солидарности с Алексеем Навальным. От сотрудников СМИ силовики потребовали доказать, что на митинге они находились по заданию редакции.