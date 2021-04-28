Конституционный суд РФ разрешил изымать за долги единственное жилье
Конституционный суд России отменил полный запрет на изъятие у должников единственного жилья. Об этом говорится в решении суда по жалобе жителя Калуги Ивана Ревкова
Конституционный суд России отменил полный запрет на изъятие у должников единственного жилья. Об этом говорится в решении суда по жалобе жителя Калуги Ивана Ревкова.
Мужчина оспаривал положения абзаца 2 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ и пункта 3 статьи 21325 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
История Ивана Ревкова началась в 1999 году. Тогда он одолжил деньги своей знакомой, а она долг не вернула. Мужчина обратился в суд, однако исполнительное производство не дало результата. За годы ожидания сумма долга была проиндексирована и увеличилась до 4 млн рублей, сообщает Znak.com.
Должница за это время купила квартиру площадью 110 кв.м., а затем воспользовалась правом на признание себя банкротом. Иван Ревков настаивал на том, что женщина должна продать квартиру и вернуть долг, поскольку недвижимость была приобретена после возбуждения против нее исполнительного производства.
Все судебные инстанции отказались удовлетворить требование Ревкова, ссылаясь на статью 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи.
Конституционный суд в свою очередь постановил, что «исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника-гражданина хотя и оправдан, однако не может быть безусловным и требует законодательных корректив». В решении КС говорится, что оспариваемая норма ГПК РФ не может быть основанием для полного запрета на изъятие жилья должников, если суд посчитает необоснованным применять этот исполнительский иммунитет, в том числе по делам о банкротстве граждан.
Суд также постановил пересмотреть дело Ивана Ревкова.