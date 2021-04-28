В Союзе журналистов раскритиковали полицейских за визиты к журналистам после акции 21 апреля
Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев раскритиковал действия столичных полицейских, которые стали приходить к журналистам, работавшим на протестной акции 21 апреля. От сотрудников СМИ силовики требуют доказать, что они находились на митинге по заданию редакции
Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев раскритиковал действия столичных полицейских, которые стали приходить к журналистам, работавшим на протестной акции 21 апреля. От сотрудников СМИ силовики требуют доказать, что они находились на митинге по заданию редакции.
Павел Гусев заявил, что визиты полицейских к журналистам не входят «ни в какие рамки законодательства». Одновременно с этим он выразил мнение, что это является частной инициативой отдельных силовиков.
«Есть силовики, у которых чуть меньше извилин, чем у обычного нормального гражданина России. Я считаю, что это инициатива определенных силовиков, у которых не хватает, так скажем, знания русского языка или, может быть, плохо со слухом, потому что президент России на Совете по правам человека неоднократно обращал внимание на нарушение прав журналистов», - заявил Павел Гусев, слова которого приводят «Открытые медиа».
После акции солидарности с Алексеем Навальным полицейские пришли к журналисту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, корреспонденту «Дождя» Алексею Коростелеву (он был задержан), к спецкору «Медузы» Кристине Сафоновой, к главе фотоотдела телеканала RTVI Ивану Краснову и другим журналистам. Силовики потребовали от них предоставить пресс-карты и редакционные задания.