28 апреля 2021, 02:40
Алексей Навальный подал в суд на СИЗО «Матросская тишина» из-за статуса «склонен к побегу»
Защита Алексея Навального подала в Преображенский райсуд Москвы иск к администрации следственного изолятора «Матросская тишина» из-за признания политика «склонным к побегу»
Фото: pronedra.ru
Защита Алексея Навального подала в Преображенский райсуд Москвы иск к администрации следственного изолятора «Матросская тишина» из-за признания политика «склонным к побегу», сообщает «Интерфакс».
В «Матросской тишине» Алексей Навальный находился до этапирования в колонию Владимирской области.
Оппозиционер требует признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу. Из-за этого статуса сотрудники покровской колонии лишают его полноценного сна, проверяя несколько раз за ночь.