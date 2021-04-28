Депутат Мосгордумы пожаловалась Элле Памфиловой на обновленный сайт ЦИКа
Депутат Мосгодумы Дарья Беседина пожаловалась председателю Центризбиркома Элле Памфиловой на обновленный сайт комиссии. В своей жалобе она указала, что новый интерфейс сайта сильно осложнил работу с информацией о прошедших выборах
Депутат Мосгодумы Дарья Беседина пожаловалась председателю Центризбиркома Элле Памфиловой на обновленный сайт комиссии. В своей жалобе она указала, что новый интерфейс сайта сильно осложнил работу с информацией о прошедших выборах.
Дарья Беседина отметила, что нововведения оказались «бессмысленными и беспощадными» - время загрузки страниц выросло, а объем размещенной на них полезной информации сократился до 35% от площади экрана.
«Пользоваться мобильной версией неудобно, а кроме того, сайт требует регулярного ввода «капчи», что значительно затрудняет доступ к нему. При загрузке повторного протокола отражается только последняя его версия, без отметки «повторный», как это делалось раньше, — что позволяло сравнивать различные версии протокола для анализа на предмет возможных фальсификаций», - говорится в заявлении депутата, которое цитируют «Открытые медиа».
Дарья Беседина просит Эллу Памфилову дать поручение доработать интерфейс сайта ЦИК, а пока идут работы вернуть доступ к старой версии сайта.
Напомним, что осенью прошлого года на обновленный сайт ЦИКа жаловались политологи, которые назвали пользование сайтом «пыткой».