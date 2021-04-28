АТОР попросила власти освободить вакцинированных туристов от сдачи тестов на COVID-19
Ассоциация туроператоров России обратилась к вице-премьеру и главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых туристов от обязанности делать ПЦР-тест на COVID после возвращения из-за границы
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к вице-премьеру и главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых туристов от обязанности делать ПЦР-тест на COVID-19 после возвращения из-за границы.
Участники туристического рынка отметили, что Грузия, Кипр, Хорватия и Мальдивы освободили привитых от коронавируса российских туристов от тестирования, однако российские власти теперь требуют от своих граждан сдавать ПЦР-тест дважды.
В АТОР также заявили, что требование дважды сдавать ПЦР-тест по прибытию в Россию значительно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Напомним, что раньше российские туристы по возвращению из-за границы должны были сделать тест на коронавирус в течение 72 часов и загрузить результаты на портал «Госуслуги». Причем сдавать ПЦР-тест можно только в России – заграничные тесты, которые можно сделать в аэропорту перед посадкой на рейс, Роспотребнадзор не принимает.
С 1 мая россияне должны сдать два ПЦР-теста в течение пяти дней после возвращения и загрузить их на «Госуслуги». До получения результатов первого теста нужно соблюдать режим самоизоляции.
Примечательно, что во многих странах мира вакцинированных граждан освобождают от тестирования на коронавирус и соблюдения карантина. В России же граждане с прививкой не имеют никаких преимуществ, хотя ранее власти обещали им различные льготы и привилегии.