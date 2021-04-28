Вице-премьер Марат Хуснуллин пожаловался на слишком большое количество регионов в России
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал существующий принцип деления Российской Федерации на регионы «неправильный», поскольку такого большого количества регионов стране не нужно
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал существующий принцип деления Российской Федерации на регионы «неправильный», поскольку такого большого количества регионов стране не нужно.
Марат Хуснуллин также заявил, что некоторыми регионами он, например, вообще заниматься не хочет. Таким регионом оказалась Еврейская автономная область, которую правительственный чиновник предложил присоединить к Хабаровскому краю.
«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее надо соединит с Хабаровским краем, и пусть губернатор этим занимается», - заявил вице-премьер, слова которого приводит РБК.
Г-н Хуснулин выступил за объединение небольших регионов с более крупными соседями, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть.