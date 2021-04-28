ФБР заподозрила российских хакеров во взломе компьютерной сети полиции Вашингтона
Хакеры поставили офицерам ультиматум с требованием заплатить выкуп. Если в течение трех дней они не получат деньги, что раскроют данные о полицейских осведомителях в различных структурах. Какую сумму требовали хакеры, не сообщается
ФБР сообщила о взломе серверов управления полиции Вашингтона, к которому могут быть причастны российские хакеры.
По данным BBC News, 26 апреля сотрудники сил безопасности сообщили о регистрации несанкционированного доступа в систему. При этом хакеры поставили офицерам ультиматум с требованием заплатить выкуп. Если в течение трех дней они не получат деньги, что раскроют данные о полицейских осведомителях в различных структурах. Какую сумму требовали хакеры, не сообщается.
Киберзлоумышленники похитили нормативные документы, личные дела сотрудников и досье на преступников, а также отчеты о ходе расследования различных дел.
В ФБР считают, что за атакой стоит российская банда вымогателей Babuk. На сайте этой группировки были опубликованы скриншоты внутренних документов и страниц служебных серверов полиции Вашингтона.
Американские силовики также сообщили, что в результате хакерских атак группировки Babuk ранее пострадали испанская розничная сеть Phone House и баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс».