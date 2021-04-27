Губернатор Подмосковья объявил о запуске программы реновации жилого фонда
В своем обращении к жителям Подмосковья губернатор заявил, что благодаря принятым решениям на федеральном уровне власти могут приступить к большой программе, «в результате которой огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о запуске программы реновации жилья в регионе.
В своем обращении к жителям Подмосковья губернатор заявил, что благодаря принятым решениям на федеральном уровне власти могут приступить к большой программе, «в результате которой огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях».
Андрей Воробьев отметил, что в 21-м веке жить в ветхих домах «непозволительно».
Телеканал «360» сообщает, что программа реновации жилого фонда затронет около миллиона человек.
Напомним, что ранее программа реновации жилого фонда стартовала в Москве. Местные власти переселяют граждан из пятиэтажных домов в современные высотки, однако многие москвичи выступают против переезда в другие районы и«человейники». Критики программы также отмечали, что не все дома, попавшие под снос были ветхими, а также жаловались на непрозрачность процедуры голосования собственников за включение их домов в программу реновации.
В декабре 2020 года Госдума приняла закон, который распространяет программу переселения из ветхого и аварийного жилья на всю Россию.