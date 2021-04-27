Гособвинение запросило для экс-полицейских из дела Ивана Голунова до 16 лет лишения свободы
Гособвинение запросило для бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы, которые обвиняются в фальсификации уголовного дела против журналиста Ивана Голунова, наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 16 лет
Гособвинение запросило для бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы, которые обвиняются в фальсификации уголовного дела против журналиста Ивана Голунова, наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 16 лет, сообщает «Интерфакс».
В ходе заседания в Мосгорсуде представители прокуратуры попросил приговорить Игоря Ляховца к 16 годам лишения свободы, а его бывших подчиненных Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева – к 12 годам лишения свободы. Для бывшего полицейского Дениса Коновалова обвинитель попросил 7 лет тюрьмы. Последний ранее признал свою вину и дал показания против Ляховца.
Помимо этого, гособвинитель попросил Мосгорсуд удовлетворить гражданский иск потерпевшего Ивана Голунова о выплате ему компенсации за незаконное уголовное преследование в размере 5 млн рублей
Напомним, бывших полицейских обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову с целью возбуждения против него уголовного дела о сбыте наркотических веществ. Силовики также утверждали, что в квартире журналиста якобы была обнаружена целая нарколаборатория.
После массовых протестов в поддержку известного журналиста-расследователя дело против него было закрыто в связи с отсутствие доказательств его вины. При этом дело против полицейских, которые подбросили Голунову наркотики, долгое время не возбуждали. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после того, как эту тему подняли журналисты в ходе традиционной большой пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным.