27 апреля 2021, 16:11
В российских школах объявили внеплановые каникулы с 1 по 10 мая
В России учащиеся школ уйдут на внеплановые каникулы в связи с указом президента о продлении майских выходных. Напомним, что нерабочий период продлится с 1 по 10 мая
Фото: archi.ru
В России учащиеся школ уйдут на внеплановые каникулы в связи с указом президента о продлении майских выходных. Напомним, что нерабочий период продлится с 1 по 10 мая.
Школьные каникулы в последний месяц учебы соответственно тоже продлятся с 1 по 10 мая, сообщили в Министерстве просвещения.
Напомним, что решение объявить выходными рабочие дни между майскими праздниками было принято президентом по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По словам главного санитарного врача, гражданам не придется возвращаться с дач в город, в том числе и на общественном транспорте, и подвергать себя риску заражения коронавирусом.