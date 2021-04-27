Российские ведомства обсудят вопрос о возобновлении авиасообщения со странами Европы
Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, Росавиации и МИДу оценить возможность возобновления авиасообщения с некоторыми странами на взаимной основе
Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, Росавиации и МИДу оценить возможность возобновления авиасообщения с некоторыми странами на взаимной основе.
В список стран, с которыми Россия может в ближайшее время возобновить авиасообщение, вошли Дания, Болгария, Ирландия, Австрия, Люксембург, Италия, Португалия, Польша, Кипр, Мальта, Израиль, Иордания, Марокко, Мексика, Молдавия, Тунис, Доминиканская Республика, Исландия, Саудовская Аравия и Маврикий, сообщает РБК.
Также власти планируют увеличить количество рейсов в Грецию, Японию, Киргизию, Южную Корею, Казахстан, Индию, Египет, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Катар, ОАЭ, Сербию, Узбекистан, Таджикистан, Швейцарию и Финляндию на Мальдивы и Кубу.
Примечательно, что в этот список вошла Индия, в которой ситуация с заболеваемостью коронавирусом сейчас оценивается как катастрофическая. В стране ежедневно регистрируют по 340-350 тысяч новых случаев заражения COVID-19. При этом с Турцией авиасообщение было закрыто по причине роста заболеваемости.