Подмосковная фирма зарегистрирует бренд «Петров и Боширов» для создания игры-бродилки
Подмосковная компания «Дельта» решила зарегистрировать в Роспатенте торговый знак «Петров и Боширов» для его использования в производстве настольной игры-бродилки
Подмосковная компания «Дельта» решила зарегистрировать в Роспатенте торговый знак «Петров и Боширов» для его использования в производстве настольной игры-бродилки. Игру про сотрудников ГРУ, прославившихся на весь мир из-за отравления Сергея Скрипаля, планируется продавать за границу.
Компания «Дельта» из Ступино занимается оптовой торговлей бытовыми товарами, производством парфюмерии, хозяйственного мыла и игрушек. Представитель фирмы сообщил, что теперь они хотят продавать настольные игры-бродилки, в том числе и за границу, чтобы «раскрученный бренд приносил пользу для нашего государства и прибыль нам».
В «Дельте» отметили, что сейчас «только ленивый» пишет про Петрова и Боширова, поэтому им не придется тратить дополнительные средства на раскрутку бренда, сообщают «Открытые медиа».
Отметим, что заявку на регистрацию бренда «Петров и Боширов» подмосковная компания подала после очередного дипломатического скандала. Власти Чехии обвинили сотрудников ГРУ, в числе которых оказались Александр Петров и Руслан Боширов (настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига), в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По данным независимых расследователей, целью российских спецслужб было оружие фирмы болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который в 2014 году поставлял боеприпасы на Украину.
Александра Петрова и Руслана Боширова также обвиняют в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за госизмену, с использованием боевого яда «Новичок».