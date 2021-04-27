27 апреля 2021, 14:59
В Иркутске активисты объявили «неделю несогласия» в поддержку политзаключенных
В Иркутске активисты объявили «неделю несогласия», в рамках которой они ежедневно будут проводить одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, а также задержанных в ходе акции солидарности с Алексеем Навальным 21 апреля
Фото: Фото Григория Грибенко
В Иркутске активисты объявили «неделю несогласия», в рамках которой они ежедневно будут проводить одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, а также задержанных в ходе акции солидарности с Алексеем Навальным 21 апреля.
Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Григорий Грибенко сообщил в Facebook, что после акции 21 апреля за организацию несогласованного митинга были задержаны Алексей Тупицин, Дмитрий Толмачев, Вячеслав Воробей и Павел Чернухин.
В «Яблоке» аресты активистов считают политически мотивированными и направленными на подавления всякого рода политической активности. В поддержку политзаключенных в Иркутске с 27 апреля по 1 мая ежедневно будут проводиться пикеты.
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