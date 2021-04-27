Россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря из-за послания президента
Россияне после послания президента практически перестали бронировать путевки для своих детей в оздоровительные лагеря. Это связано с анонсированным возвратом половины стоимости детского отдыха
Россияне после послания президента Федеральному Собранию практически перестали бронировать путевки для своих детей в оздоровительные лагеря. Это связано с анонсированным Владимиром Путиным возвратом половины стоимости детского отдыха.
Глава совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун рассказала «Коммерсанту», что родители сейчас откладывают оплату отдыха в детском лагере в ожидании инструкций по возврату 50% стоимости.
Директор турфирмы «Ника-М» Дмитрий Саржанов в вою очередь отметил, что 60−70% родителей купили своим детям путевки еще до послания президента, а теперь думают, как вернуть тур, чтобы позже купить его уже с кэшбэком.
Напомним, 21 апреля Владимир Путин предложил продлить срок действия программы кэшбэка для россиян, которые выберут отдых на родине, а также предложил возвращать гражданам до 50% от стоимости путевки в детский лагерь. Принять участие в этой программе смогут только стационарные лагеря, а не палаточные.