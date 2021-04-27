Мосгорсуд применил в отношении ФБК запрет определенных действий по иску прокуратуры
Мосгорсуд применил запрет определенных действий в отношении Фонда борьбы с коррупцией в соответствии с иском столичной прокуратуры о признании этой организации экстремистской
Мосгорсуд применил запрет определенных действий в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) в соответствии с иском столичной прокуратуры о признании этой организации экстремистской.
Директор ФБК Иван Жданов сообщил «МБХ медиа», что организация ничего не будет предпринимать в связи с решением Мосгорсуда.
«Это не приостановление деятельности, это запрет на определенные действия. Мы их (запреты) внимательно просмотрели из ходатайства. Они даже сформулированы безграмотно. Как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем», - заявил Жданов.
Напомним, что днем ранее региональные штабы Навального, которые прокурор Москвы Денис Попов, также требует признать экстремистскими организациями, сообщили о приостановке своей деятельности и заморозке аккаунтов в социальных сетях.
Материалы по иску столичной прокуратуры были засекречены, однако адвокат «Команды 29» Иван Павлов сообщил, что они представляют собой хронику уголовного и административного преследования Алексея Навального, его сторонников и Фонда борьбы с коррупцией.