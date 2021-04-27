Судья, отказавшая Ходорковскому в освобождении под залог и смягчившая домашний арест Васильевой, ушла в отставку
Столичная Квалификационная коллегия судей приняла отставку судьи Московского городского суда Марины Селиной. Она в разное время рассматривала жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и семьи погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского
Столичная Квалификационная коллегия судей приняла отставку судьи Московского городского суда Марины Селиной. Она в разное время рассматривала жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и семьи погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.
Марина Селина ушла в отставку по собственному желанию, сообщает «Собеседник».
В Мосгорсуд судья перешла из Томского областного суда в 2003 году. Селина рассматривала первую жалобу на арест главы НК ЮКОС Михаила Ходорковского и отказалась отпустить бизнесмена под залог, хотя тогда за него поручились 40 депутатов.
Спустя несколько лет Марина Селина отказала матери Сергея Магнитского в удовлетворении жалобы на действия следствия, которое обвиняло юриста в уклонении от уплаты налогов.
Зато в 2012 году судья Селина смягчила условия домашнего ареста ключевой фигурантке резонансного уголовного дела о хищении 3 млрд рублей в «Оборонсервисе» Евгении Васильевой, которую российские СМИ называют близкой подругой экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.
В 2012-2013 годах Марина Селина вынесла отказ по всем жалобам фигурантов «болотного дела» на арест.