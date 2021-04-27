Под Санкт-Петербургом нашли хозяйственную сумку с человеческими останками
В Следственном комитете по Ленинградской области сообщили, что 26 апреля 2021 года в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района была выловлена хозяйственная сумка с фрагментами человеческого тела
Фото: spbdnevnik.ru
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили под Санкт-Петербургом сумку с человеческими останками, которые принадлежат пропавшей в 2017 году женщине.
В Следственном комитете по Ленинградской области сообщили, что 26 апреля 2021 года в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района была выловлена хозяйственная сумка с фрагментами человеческого тела.
Предположительно в водоеме были найдены останки женщины 1965 года рождения, которая пропала еще в 2017 году. СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В рамках далее назначены судебно-медицинские экспертизы.
В убийстве женщины подозревают фигуранта другого уголовного дела.