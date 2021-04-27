27 апреля 2021, 12:54
Власти Забайкалья, Ингушетии и Дагестана отказались закупать лекарства от коронавируса
Власти Забайкальского края, Дагестана и Ингушетии отказались закупать лекарства от коронавирусной инфекции. С чем связан отказ от закупки лекарственных средств, не уточняется
Фото: news2.ru
Власти Забайкальского края, Дагестана и Ингушетии отказались закупать лекарства от коронавирусной инфекции. С чем связан отказ от закупки лекарственных средств, не уточняется.
Глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и вице-премьер Татьяна Голикова сообщила агентству ТАСС, что эти три региона до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса.
Напомним, что Министерство здравоохранения РФ рекомендует лечить коронавирус препаратами фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α).