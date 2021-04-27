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Экономика
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27 апреля 2021, 12:40

Счетная палата раскритиковала деятельность Корпорации по развитию малого бизнеса

Счетная палата России раскритиковала деятельность Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В отчете аудиторов говорится, что организация мало влияет на развитие бизнеса

Счетная палата раскритиковала деятельность Корпорации по развитию малого бизнеса

Счетная палата России по итогам проверки раскритиковала деятельность Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). В отчете аудиторов говорится, что организация мало влияет на развитие малого бизнеса, но при этом платит завышенные зарплаты сотрудникам.

Счетная палата проверяла деятельность Корпорации МСП за последние три года, когда главой организации был Александр Браверман. В конце 2020 года он перешел на работу в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Сейчас корпорацией руководит Александр Исаевич, которого телеграмм-канал «Незыгарь» называет человеком главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В отчете аудиторов говорится, что прогресс сектора малого бизнеса за три года оказался неутешительным, а Корпорация МСП повлияла на развитие сектора незначительно.

СП выяснила, что в краткосрочных программах корпорации установлены слишком легкодостижимые показатели, что приводит к риску «некорректной оценки ее эффективности». Например, при установлении легкодостижимых показателей организация может не просто выполнить, но и перевыполнить ежегодный план на 9000%, сообщает РБК.

Несмотря на низкую эффективность Корпорации МСП, сотрудникам выплачиваются завышенные зарплаты. Так, обычные сотрудники без учета членов правления в среднем получают зарплату в размере 380 тысяч рублей в месяц, что в два раза выше средней зарплаты в сфере финансовой и страховой деятельности по Москве. Зарплата топ-менеджеров составляет 3,3 млн рублей.

Акционерами Корпорации МСП являются государство в лице Росимущества (72%) и госкорпорация ВЭБ.РФ (28%). Институт участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), а также выполняет функции бэк-офиса Минэкономразвития.

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