ФАС заподозрила «Северсталь», НЛМК и ММК в удерживании монопольно высоких цен
ФАС возбудила административные дела против трех российских металлургических гигантов - «Северстали», НЛМК и ММК. Ведомство считает, что все три компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела против трех российских металлургических гигантов - «Северстали», НЛМК и ММК. Ведомство считает, что все три компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.
Сотрудники ФАС усмотрели в действиях «Северстали», «Магнитогорского металлургического комбината» и «Новолипецкого металлургического комбината» признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.
Проверка показала, что цены на прокат росли быстрее, чем стоимость сырья, необходимого для производства. При этом спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, а значит, это не могло привести к росту цен.
В случае подтверждения вины ФАС может назначить «Северстали», НЛМК и ММГ оборотные штрафы, сообщает РБК.
В пресс-службе «ММК» отвергли обвинения в установлении монопольно высоких цен на прокат. В «Северсталь» и «НЛМК» претензии антимонопольщиков пока не прокомментировали.