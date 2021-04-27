27 апреля 2021, 11:48
Минздрав сообщил о росте уровня смертности на 17,9% из-за коронавируса
Министерство здравоохранения России опубликовало отчет, согласно которому число умерших в первый год пандемии коронавируса превысило 2,1 млн человек. В цифровом выражении это на 323,8 тысячи человек больше, чем в 2019 году,
Фото: shtrafsud.ru
В России общая смертность в период с января по декабрь 2020 года выросла на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Министерство здравоохранения России опубликовало отчет, согласно которому число умерших в первый год пандемии коронавируса превысило 2,1 млн человек. В цифровом выражении это на 323,8 тысячи человек больше, чем в 2019 году, когда мир еще ничего не знал о COVID-19.
Кроме того, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась до 71,5 года. В 2019 году этот показатель составлял 73,34 года, сообщает ТАСС.
В ответе Минздрава отмечается, что избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии коронавируса.