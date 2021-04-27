27 апреля 2021, 11:40
Минпросвещения нашло учебник Истории, который возмутил президента
Министерство просвещения России нашло учебник истории, на который ранее жаловался президент Владимир Путин. Во время послания Федеральному Собранию глава государства заявил, что в некоторых школьных учебниках практически нет никакой информации о Сталинградской бит
Фото: labirint.ru
Министерство просвещения России нашло учебник истории, на который ранее жаловался президент Владимир Путин. Во время послания Федеральному Собранию глава государства заявил, что в некоторых школьных учебниках практически нет никакой информации о Сталинградской битве.
В Минпросвещения заявили, что проведут ревизию всех учебников истории России, а сегодня сообщили, что нашли тот самый учебник. В заявлении ведомства говорится, что в «Истории России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева «крайне слабо» описываются события Сталинградской битвы.
В остальных школьных учебниках ошибок и искажений истории обнаружено не было.