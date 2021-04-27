Россия заняла 22-е место в рейтинге безопасных стран во время пандемии коронавируса
Агентство Bloomberg составило рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса. Лидерами по уровню эпидемиологической безопасности стали Сингапур и Новая Зеландия. Россия в этом рейтинге заняла 22-е место
Агентство Bloomberg составило рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса. Лидерами по уровню эпидемиологической безопасности стали Сингапур и Новая Зеландия. Россия в этом рейтинге заняла 22-е место.
Составители рейтинга отметили, что власти Сингапура проводят очень эффективную борьбу с распространением COVID-19 и одновременно наращивают высокие темпы вакцинации населения. В стране по-прежнему закрыты границы и действует жесткий карантин для заболевших. Это позволило государству сократить суточный прирост заразившихся коронавирусом до нуля.
Власти Новой Зеландии также очень успешно борются с распространением коронавирусом, однако пока Сингапур опережает ее по объемам вакцинации на 20%.
Австралия, Израиль и Тайвань также входят в число лидеров рейтинга антиковидной безопасности. Россия занимает 22-е место, оставив позади Португалию, Испанию, Германию и Австрию.
Рейтинг безопасности во время пандемии составляется на основе данных об общем числе заразившихся коронавирусом, уровне смертности, количестве проведенных тестов и темпах вакцинации.