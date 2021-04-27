Россия назвала «политическим» решение Бразилии отказаться от поставок «Спутника V»
Разработчик вакцины против коронавируса «Спутник V» прокомментировал отказ Бразилии от поставок российского препарата. В Центре имени Гамалеи назвали данное решение «политическим»
Разработчик вакцины против коронавируса «Спутник V» прокомментировал отказ Бразилии от поставок российского препарата. В Центре имени Гамалеи назвали данное решение «политическим».
Накануне Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa отклонило заявку на импорт и использование вакцины «Спутник V». В ведомстве заявили, что для разрешения импорта и использования вакцины им якобы необходима «недостающая информация».
В Twitter центра имени Гамалеи сообщается, что затягивание принятия разрешения по «Спутнику V» носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой. Кроме того, ранее Министерство науки Бразилии признало российский препарат безопасным и одобрило ее производство на территории страны.
В Центре имени Гамалеи также отметили, что «Спутник V» на сегодняшний день зарегистрирован в 60 странах мира с общим населением 3 млрд человек.