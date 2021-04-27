Полиция из-за акции 21 апреля пришла домой к корреспонденту «Эха Москвы» и задержала журналиста «Дождя»
Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Олег Овчаренко сообщил о визите к нему домой полицейских из-за его работы на протестном митинге 21 апреля. Силовики потребовали от журналиста явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21 апреля
Фото: Znak.com
Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Олег Овчаренко сообщил о визите к нему домой полицейских из-за его работы на протестном митинге 21 апреля. Силовики потребовали от журналиста явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21 апреля.
Также сообщается о задержании корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, который освещал апрельскую акцию солидарности с Алексеем Навальным.
Сотрудника «Дождя» подозревают в участии в несанкционированном митинге. Сейчас он находится в ОВД «Левобережный».
Алексей Коростелев сообщил, что на протестной акции у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса», однако полицейские эти факты проигнорировали.