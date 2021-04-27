В российских аэропортах могут появиться специальные коридоры для вакцинированных пассажиров
Министерство транспорта России обратится к компаниям-операторам аэропортов с просьбой рассмотреть возможность создания специальных коридоров для пассажиров, которые сделали прививку от коронавируса
Министерство транспорта России обратится к компаниям-операторам аэропортов с просьбой рассмотреть возможность создания специальных коридоров для пассажиров, которые сделали прививку от коронавируса.
В ведомстве Виталия Савельева считают, что эта инициатива заслуживает внимания и требует проработки.
«Известия» сообщают, что с инициативой организовать в российских аэропортах коридоры для вакцинированных пассажиров обратилось в МИД РФ посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Ведомство Сергея Лаврова перенаправило просьбу дипломатов в Росавиацию, а затем Минтранс обратился с соответствующим предложением к аэропортам.
Во «Внуково» заявили, что могут выделить отдельные стойки регистрации, пункты досмотра, посадочные галереи и отдельный терминал для создания коридора. «Домодедово» и петербургский «Пулково» в свою очередь выразили готовность участвовать в оценке предложения Минтранса.