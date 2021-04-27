27 апреля 2021, 08:10
В столице республики Тува запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая
В мэрии Кызыла сообщили, что во время майских выходных розничная продажа спиртного, в том числе и пива, запрещается во всех торговых точках города, кроме кафе и ресторанов
Фото: azned.net
В столице республики Тува в связи с длительными майскими выходными запретят продажу алкоголь. Запрет будет действовать с 1 по 10 мая.
В мэрии Кызыла сообщили, что во время майских выходных розничная продажа спиртного, в том числе и пива, запрещается во всех торговых точках города, кроме кафе и ресторанов.
Во время длительных каникул сотрудники полиции будут проводить рейды с целью выявления незаконной торговли алкоголем.