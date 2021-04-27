Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пьяную езду
Депутаты Государственной думы в приоритетном порядке планируют рассмотреть законопроект правительства, который ужесточает уголовную ответственность водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Депутаты Государственной думы в приоритетном порядке планируют рассмотреть законопроект правительства, который ужесточает уголовную ответственность водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно документу, максимальный размер штрафа за повторное пьяное вождение увеличится с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Водителю также будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком на три года.
Данный законопроект депутат планируют принять до конца весенней сессии, причем поддержать документ готовы все фракции, сообщают «Известия».
Авторы законопроекта отметили, что в 2020 году правоохранительные органы расследовали 66,3 тысячи дел по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Многие водители были повторно пойманы за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.