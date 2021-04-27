Главврача московской больницы уволили из-за издевательств медсестер над пациенткой
Главного врача московской больницы №36 имени Иноземцева уволили по результатам проверки, которая проводилась по факту публикации в интернете видеодоказательств издевательств над пожилой лежачей пациенткой
Главного врача московской больницы №36 имени Иноземцева уволили по результатам проверки, которая проводилась по факту публикации в интернете видеодоказательств издевательств над пожилой лежачей пациенткой.
Напомним, 25 апреля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором медсестры кричат и оскорбляют лежачую пациентку, бьют ее и желают ей «сдохнуть». Автор видео (беременная пациентка этой же больницы) отметила, что сотрудницы учреждения находились в состоянии алкогольного опьянения.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в связи с инцидентом медсестры были отстранены от работы, а главный врач больницы №36 снят с занимаемой должности. Чиновники сообщили, что в учреждении проведены «мероприятия внутреннего контроля».
«Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так и городской системы здравоохранения в целом», - говорится в заявлении Депздрава.
Должность главного врача ГКБ им. Иноземцева занимал Александр Митичкин.
Следственный комитет России возбудил по факту резонансной видеозаписи уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности».