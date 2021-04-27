Сотрудники ГРУ решили взорвать склад в Врбетице из-за хранившихся там боеприпасов для Украины
Сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же «солсберецкие отравители» Александр Петров и Руслан Боширов) устроили взрыв на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году из-за хранившегося там оружия, предназначенного для поставки в Украину.
Сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же «солсберецкие отравители» Александр Петров и Руслан Боширов) устроили взрыв на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году из-за хранившегося там оружия, предназначенного для поставки в Украину. Об этом сообщается в расследовании The Insider, Bellingcat и чешского издания Respekt.
На складе в Врбетице, которым управляла чешская фирма Imex, хранила оружие компания Emco болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Последнего считают поставщиком оружия для властей Украины во время военного конфликта на Донбассе.
В расследовании отмечается, что фирма Emco «косвенно подтвердила», что экспортировала боеприпасы в диапазоне от 120 до 152 мм в Украину с декабря 2014 года по февраль 2015 года, хотя сам Емельян Гебрев ранее это отрицал. При этом чешский склад не был задействован в поставках боеприпасов на Украину, но «разведчики из ГРУ этого не знали».
После взрыва в Врбетице сотрудники ГРУ возобновили операцию против Емельяна Гебрева и пытались его отравить. Ранее болгарские власти обвинили в отравлении бизнесмена и его сына российские спецслужбы. После отравления в британском Солсбери Сергея Скрипаля боевым ядом «Новичок» болгарские следователи установили, что покушение на Емельяна Гебрева была совершено с помощью аналогичного вещества.