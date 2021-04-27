«Секретные материалы» по делу ФБК и штабов Навального оказались хроникой репрессий против оппозиции
Адвокат «Команды 29» Иван Павлов рассказал некоторые подробности по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями
Адвокат «Команды 29» Иван Павлов рассказал некоторые подробности по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Напомним, что материалы были засекречены, поэтому защитники начали знакомиться с делом непосредственно перед началом судебного разбирательства.
Иван Павлов, который представляет в суде интересы организаций Алексея Навального, сообщил, что «секретные материалы» представляют собой информационно-справочный материал о преследовании самого оппозиционера, его сторонников и ФБК.
В своем телеграм-канале адвокат написал, что материалы дела представляют собой «полную хронику репрессий против всего, что связано с Навальным и ФБК». Там подробно описывается, кого, когда и за что задерживали.
«Если Алексею понадобится жизнеописание его преследований, собранное в одном месте, то оно есть в Мосгорсуде», - с иронией отметил адвокат.
Напомним, что признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями потребовал прокурор Москвы Денис Попов, который является фигурантом одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (у его жены нашли фирму, на балансе которой числится недвижимость в Испании и Черногории). Прокурор считает, что указанные организации осуществляли экстремистскую деятельность «под либеральными лозунгами».
Денис Попов также постановил прекратить деятельность ФБК и штабов Навального до вынесения судом решения по иску. После этого штабы оппозиционера объявили о приостановке своей деятельности и заморозке аккаунтов в соцсетях.
Соратники Алексея Навального отметили, что прокурор Москвы своим решением подтвердил их предположения о том, что власти больше всего боятся протестных митингов, публикации антикоррупционных расследований о чиновниках и силовиках, а также проекта «Умное голосование». По решению Дениса Попова, соратникам Навального запрещено организовывать митинги, размещать материалы в интернете и принимать участие в выборах.