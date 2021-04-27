Президент Турции ввел жесткий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19
Эрдоган заявил, что в последнее время в стране ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19. Сейчас перед властями стоит задача сократить суточный прирост заразившихся до 5 тысяч человек и меньше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении жесткого варианта карантина по коронавирусу, который будет действовать с 29 апреля по 17 мая.
Эрдоган заявил, что в последнее время в стране ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19. Сейчас перед властями стоит задача сократить суточный прирост заразившихся до 5 тысяч человек и меньше. В этой связи было решено ввести максимально жесткие ограничения.
Так, с 29 апреля по 17 мая будет действовать ограничение на междугородние поездки, а для передвижения между регионами гражданам нужно будет получать разрешение властей. По всей Турции приостанавливается очное обучение в школах, закрываются детские сады и большая часть учреждений, за исключением тех, которые внесет в особый список МВД. Заполняемость общественного транспорта должна составлять не более 50%, сообщает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.
что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции российские власти с 15 апреля по 1 июня ограничили авиасообщение с этой страной. Сейчас «Аэрофлот» выполняет только два рейса в неделю по маршруту Москва – Стамбул.