27 апреля 2021, 01:39
Частный самолет Алишера Усманова сменил собственника. Теперь им владеет кипрский офшор
Самолет Airbus 340-300, которым пользуется российский миллиардер Алишер Усманов, сменил официального собственника. Теперь владельцем роскошного лайнера с именем «Бурхан» является кипрская компания Margaux Aviation Limited
Фото: vpolete.online
Самолет Airbus 340-300, которым пользуется российский миллиардер Алишер Усманов, сменил официального собственника. Теперь владельцем роскошного лайнера с именем «Бурхан» (самолет назвал в честь отца олигарха) является кипрская компания Margaux Aviation Limited.
Телеграм-канал «Другой Ролдугин» сообщает, что кипрский офшор является номинальным владельцем частного самолета, а фактическим владельцем остается Алишер Усманов.
Смену собственника телеграм-канал объясняет санкциями, которые США и Евросоюз могут ввести против прокремлевских олигархов по просьбе соратников оппозиционера Алексея Навального.
Airbus A340-300 «Бурхан», на котором летает Алишер Усманов, считается на сегодняшний день самым дорогостоящим частным самолетом в России.