Великобритания ввела персональные санкции против 14 россиян в рамках «акта Магнитского»
Власти Великобритании ввели новые антироссийские санкции в рамках «акта Магнитского». Этот документ предусматривает финансовые и визовые ограничения в отношении политиков и силовиков, причастных к нарушению прав человека
Власти Великобритании ввели новые антироссийские санкции в рамках «акта Магнитского». Этот документ предусматривает финансовые и визовые ограничения в отношении политиков и силовиков, причастных к нарушению прав человека.
В новый санкционный список британских властей вошли 14 россиян и еще восемь человек из пяти других государств. Всем фигурантам черного списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы в этой стране заморожены.
Среди россиян в санкционный список вошли замглавы управления по борьбе с налоговыми преступлениями МВД России Артем Кузнецов, бывший следователь СКР Павел Карпов (вел дело Сергея Магнитского), следователь прокуратуры Станислав Гордиевский, следователь МВД Олег Уржумцев, экс-руководитель инспекции ФНС № 28 по Москве Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов, глава инспекции ФНС № 25 по Москве Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, директор коммерческих структур Геннадий Плаксин, Дмитрий Клюев и Алексей Шешеня, бизнесмены Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов.
Всех перечисленных россиян британские власти считают причастными к мошенничеству с возвратом НДС и коррупции, которое расследовал Сергей Магнитский, а также причастными к уголовному преследованию юриста. Напомним, что Магнитского обвинили в уклонении от уплаты налогов, а спустя некоторое время после ареста он скончался в СИЗО из-за неоказания ему медицинской помощи.
Санкции введены в соответствии с принятым в 2018 году законом о борьбе с отмыванием денег.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб предупредил, что власти страны намерены расширить действие «акта Магнитского», чтобы предпринять меры против российских олигархов, занимающихся «отмыванием денег» в королевстве.