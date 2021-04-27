Петербургская полиция признала законным использование электрошокеров на протестной акции
Руководство ГУМВД по Санкт-Петербургу признало законным использование электрошокеров против участников акции солидарности с Алексеем Навальным, которая состоялась 21 апреля
Руководство ГУМВД по Санкт-Петербургу признало законным использование электрошокеров против участников акции солидарности с Алексеем Навальным, которая состоялась 21 апреля.
В пресс-службе петербургской полиции сообщили изданию «Подъем», что право на применение и порядок применения электрошоковых устройств закреплены в федеральном законе «О полиции». В ГУМВД также заявили, что жалоб от граждан на действия полицейских во время митинга не поступало.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в северной столице Александр Шишлов ранее сообщил, что жалобы на жесткие действия полицейских во время протестной акции стали поступать сразу после митинга.
Напомним, что в ходе акций солидарности с Алексеем Навальным 21 апреля силовики задержали 1984 человека, из них 840 задержанных пришлись на Петербург. Для сравнения в Москве в этот раз было задержано 57 человек. Кроме того, только в северной столице полицейские действовали в отношении участников протеста очень жестко, в том числе использовали электрошокеры.