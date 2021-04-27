Курганская полиция проверит охоту с участием депутата-единоросса, где волка переехали снегоходом
Правоохранительные органы Курганской области начали проверку по факту инцидента на охоте с участием депутата областной думы от «Единой России» Дениса Хахалова. Проверка связана с видеозаписью, на которой охотники переезжают на снегоходе живого волка
Правоохранительные органы Курганской области начали проверку по факту инцидента на охоте с участием депутата областной думы от «Единой России» Дениса Хахалова. Проверка связана с видеозаписью, на которой охотники переезжают на снегоходе живого волка.
Заявление в полицию поступило от Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среду Курганской области. Чиновники просят привлечь депутата-единоросса, его приятелей и местного егеря к уголовной ответственности по статьям «Незаконная охота» и «Жестокое обращение с животными», сообщает Znak.com.
Жестокое обращение с животными имело место быть в феврале 2021 года. Денис Хахалов вместе со своими знакомыми охотились на волков на снегоходах. Охотники убили четырех волков, причем одного из них он переехали на снегоходу. Мужчины сами выложили в соцсети жестокое видео. В ролике слышно как один из охотников говори: «Ох**ть мы погоняли их».
В Департаменте природы заявили, что у охотников не было разрешения на отстрел волков с применением механических транспортных средств.
Сам Денис Хахалов заявил, что охота проводилась «с лицензией и со всеми документами». По поводу волка, которого переехали снегоходом, депутат заявил, что «охота вообще дело такое, там шкуры с животных снимают, кишки выпускают, это еще жестче».