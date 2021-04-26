Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против миллиардера Дмитрия Рыболовлева
Российского олигарха подозревают в оказании незаконной помощи в организации задержания арт-дилера Ива Бувье. Миллиардеру Рыболовлеву инкриминируют «ложные угрозы для вывоза человека за границу с целью передачи его иностранным властям»
Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении бывшего владельца «Уралкалия» и хозяина футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.
Агентство Bloomberg сообщает, что российского олигарха подозревают в оказании незаконной помощи в организации задержания арт-дилера Ива Бувье. Миллиардеру Рыболовлеву инкриминируют «ложные угрозы для вывоза человека за границу с целью передачи его иностранным властям».
Несколько лет назад Ива Бувье, который занимается продажей предметов искусства, задержали в пентхаусе Дмитрия Рыболовлева в Монако. Стороны планировали осудить покупку бизнесменом предметов искусства. Арт-дилера арестовали из-за жалобы г-на Рыболовлева на продажу ему предметов искусства по завышенной цене.
Журнал Forbes сообщает, что Дмитрий Рыболовлев приобрел 38 работ общей стоимостью 2 млрд долларов.
В 2018 году российского миллиардера уже задерживали по делу Ива Бувье. Рыблловлева тогда обвинили в коррупции и торговле влиянием. Бизнесмена в скором времени отпустили, но оставили под судебным контролем.