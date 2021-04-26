26 апреля 2021, 17:11
В российских больницах с коронавирусом сейчас находятся более 110 тысяч человек
В России сейчас медицинскую помощь в связи с заражением коронавирусной инфекцией получают 310 тысяч человек. Из них 110 тысяч пациентов находятся на лечении в больницах и ковид-госпиталях, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко
Фото: tmbw.ru
В России сейчас медицинскую помощь в связи с заражением коронавирусной инфекцией получают 310 тысяч человек. Из них 110 тысяч пациентов находятся на лечении в больницах и ковид-госпиталях, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр также рассказал, что пять российских регионов «приблизились к победе над коронавирусом». Что это за регионы, г-н Мурашко не сообщил.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в России было выявлено 8 803 новых случаев заражения коронавирусом. В результате осложнений скончались 356 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.