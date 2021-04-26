26 апреля 2021, 16:15
Фальшивомонетчики начали массово подделывать монеты номиналом 10 рублей
Российские фальшивомонетчики неожиданно стали массово подделывать монеты. До этого злоумышленники в основном подделывали только бумажные деньги, причем самым популярным объектом поделки была пятитысячная купюра
Фото: ru.dreamstime.com
Российские фальшивомонетчики неожиданно стали массово подделывать монеты номиналом 10 рублей. До этого злоумышленники в основном подделывали только бумажные деньги, причем самым популярным объектом поделки была пятитысячная купюра.
Глава управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Центробанка Татьяна Александрова сообщила РИА Новости, что в июле 2020 года специалисты обнаружили 3813 поддельных монет в 10 рублей, а в октябре – 924.
При этом фальшивомонетчики все также предпочитают подделывать бумажные купюры номиналом 5 тысяч рублей и 1 тысячу рублей.
В третьем квартале 2020 года было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков, что на 1,8% больше, чем в 2019 году.