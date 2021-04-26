Штабы Алексея Навального сообщили о прекращении своей работы в прежнем формате
Сотрудники региональных штабов Алексея Навального сообщили в социальных сетях о прекращении работы в прежнем формате. В ближайшее время также будут заморожены аккаунты штабов в соцсетях
Сотрудники региональных штабов Алексея Навального сообщили в социальных сетях о прекращении работы в прежнем формате. В ближайшее время также будут заморожены аккаунты штабов в соцсетях.
Работа была прекращена в связи с действиями прокурора Москвы Дениса Попова, который во внесудебном порядке приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального до вынесения решения по иску о признании этих организаций экстремистскими.
До окончания рассмотрения дела организациям запрещено «размещать материалы» в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.
«Работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников», - говорится в заявлении штабов Алексея Навального.
Сотрудник одного из штабов сообщил изданию Daily Storm, что аккаунты в соцсетях прекратят работу ненадолго и будут переименованы.