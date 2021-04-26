26 апреля 2021, 15:07
В Братске во время репетиции Дня Победы обрушилась трибуна со зрителями
В Братске Иркутской области во время репетиции Дня Победы на стадионе «Металлург» обрушилась трибуна со зрителями. В результате происшествия травмы получили студенты педагогического колледжа. Некоторым пострадавшим понадобилась госпитализация
Фото: sia.ru
В Братске Иркутской области во время репетиции Дня Победы на стадионе «Металлург» обрушилась трибуна со зрителями. В результате происшествия травмы получили студенты педагогического колледжа. Некоторым пострадавшим понадобилась госпитализация.
По данным портала Znak.com, среди пострадавших в результате обрушения трибуны были несовершеннолетние учащиеся колледжа.
В связи с происшествием на стадион прибыла прокурор Братска Любовь Исаканова. Ведомство организовало проверку по факту исполнения градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан.