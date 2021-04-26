26 апреля 2021, 14:52
Румыния объявила персоной нон грата заместителя военного атташе посольства России
Министерство иностранных дел Румынии сообщило о высылке из страны заместителя военного атташе российского посольства Алексея Гришаева. В ведомстве пояснили, что персоной нон грата дипломата объявили из-за нарушения им положения Венской конвенции 1961 года
Фото: YouTube
Министерство иностранных дел Румынии сообщило о высылке из страны заместителя военного атташе российского посольства Алексея Гришаева.
В ведомстве пояснили, что персоной нон грата дипломата объявили из-за нарушения им положения Венской конвенции 1961 года.
Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин уведомлен о высылке заместителя военного атташе Алексея Гришаева, сообщает РБК.
Ранее Словакия, Польша и страны Прибалтики выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Последняя выслала из страны 18 сотрудников российского посольства из-за подозрений в сотрудничестве со спецслужбами. Прага также заявила о причастности российских разведчиков к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, который произошел в 2014 году.