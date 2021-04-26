В московском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима
В московском метрополитене усилили контроль за соблюдением режима обязательного ношения защитных масок и перчаток. Аналогичные меры были приняты столичными властями и в наземном общественном транспорте
В московском метрополитене усилили контроль за соблюдением режима обязательного ношения защитных масок и перчаток. Аналогичные меры были приняты столичными властями и в наземном общественном транспорте.
Представитель ГКУ «Организатор перевозок» сообщил РИА Новости, что с начала апреля контролеры зафиксировали более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.
В управлении отметили, что многие пассажиры или снимают маски после прохождения турникетов и контроля или полностью игнорируют санитарные требования. Теперь контролеры вместе с сотрудниками полиции фиксируют нарушение масочного и перчаточного режима как на входе в транспорт, так и непосредственно на платформах и в вагонах метро.
Примечательно, что еще в середине апреля глава «Организатора перевозок» Владислав Султанов заявлял, что 99% пассажиров московского метро носят маски, а защитные перчатки носят 70% пассажиров. Откуда при такой статистике взялись данные о 40 тысячах нарушений масочного режима в метро, непонятно.