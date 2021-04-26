26 апреля 2021, 13:59
МИД России выслал из страны помощника военного атташе посольства Италии
Министерство иностранных дел России сообщило о высылке сотрудника посольства Италии в Москве. Персоной нон грата объявлен помощник атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при итальянском консульстве
Фото: fb.ru
Министерство иностранных дел России сообщило о высылке сотрудника посольства Италии в Москве. Персоной нон грата объявлен помощник атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при итальянском консульстве.
МИД РФ потребовал от дипломата покинуть Россию в течение 24 часов.
Ранее посол Италии Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства о высылке сотрудника посольства. Это стало ответом Москвы на высылку военного атташе при посольстве России в Риме. Действия итальянских властей в отношении российского дипломата в МИД назвали «недружественными» и «ничем не обоснованными».